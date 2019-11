- Terror-Spezialist sieht IS-Rückkehrer nicht als Hauptsorge der Behörden

Die Türkei schiebt am Freitag zwei junge Frauen nach Deutschland ab, die als IS-Rückkehrerinnen gelten. Sie sollen Ehefrauen von Kämpfern der Terrormiliz sein. Die Abschiebung erfolgt in Abstimmung mit den deutschen Behörden. ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg weiß mehr über die IS-Rückkehrer und warum sie keine besondere Gefahr aus Behördensicht darstellen.



Insgesamt noch 93 deutschstämmige IS-Anhänger Nach ihrer Ankunft werden die deutschen Behörden die Frauen befragen und schauen, ob das Material, das gegen sie dann möglicherweise vorliegt, ausreicht für einen Haftbefehl. Bis dahin können sich die beiden Personen frei bewegen. Außer den beiden Frauen gibt es noch insgesamt 93 weitere Erwachsene, die entweder in den kurdischen Gefangenenlagern in Syrien oder in der Türkei im Gefägnis säßen. In der Türkei befänden sich zwölf Deutsche, die dem IS zugerechnet werden. Sie könnten ebenfalls nach Deutschland abgeschoben werden. IS-Rückkehrer sind nicht das Problem der Behörden Mit Rückkehrern habe man in Deutschland bereits Erfahrung. Einige von ihnen seien bereits vor ihrer Ausreise als "Gefährder" eingestuft worden. Sofern gegen sie keine Ermittlungen oder Haftbefehle vorlägen, würden sie aber weiterhin beobachtet. Diese Personengruppe sei aber nicht die Sorge der Ermittler - schließlich lägen hier genau Daten vor. Problematisch wären zum einen psychisch kranke Gefährder, die bislang unerkannt waren und Menschen, die sich quasi "im Stillen" radikalisierten.

Hintergrund: Türkei und IS-Abschiebungen

Bei rund 30 der etwa 100 deutschen IS-Anhänger in Gefangenenlagern liegen Haftbefehle vor. Das sagt ARD-Terrorismusexperte Georg Mascolo im Gespräch mit den tagesthemen am Freitag. Dennoch bleibe es schwer einzuschätzen, welche Gefahr von den IS-Anhängern ausgehe, wenn sie wieder nach Deutschland zurückkehrten.

Die Türkei hatte zuletzt die Abschiebung mehrerer deutscher mutmaßlicher Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angekündigt. Am Donnerstag traf eine siebenköpfige deutsch-irakische Familie in Berlin ein. Die Familie B. aus Hildesheim wird dem salafistischen Milieu zugerechnet. Am Freitag werden in Deutschland zwei aus der Türkei abgeschobene Ehefrauen von IS-Kämpfern erwartet.

Hunderte noch in Gefängnissen

Bei den am Freitag erwarteten Abschiebungen handelt es sich nach dpa-Informationen um eine 1998 geborene Frau, der es gelungen war, aus dem von Kurden bewachten Gefangenenlager Al-Hol in Syrien zu fliehen. Sie saß den Angaben zufolge zuletzt in der türkischen Stadt Gaziantep in Abschiebegewahrsam. Nach bisheriger Planung soll am Freitag auch eine gebürtige Hannoveranerin ins Flugzeug gesetzt werden, der es nach einer Massenflucht aus dem syrischen Lager Ain Issa gelungen war, sich in Richtung Türkei abzusetzen.

"Umgang mit dieser Gruppe schwer"

Wie gefährlich künftige Rückkehrer sind, ist unklar. "Wir haben es mit unterschiedlichen Gruppen zu tun", so Mascolo. Solche, die wirklich desillusioniert seien, aber auch viele, die das nur behaupteten. "Das macht den Umgang mit dieser Gruppe so schwer", so Mascolo. Die Abschiebungen aus der Türkei seien deshalb eine Herausforderung für die Sicherheitsbehörden. Doch schlimmer wäre es, wenn "gefährliche Terroristen", denen man bereits habhaft geworden sei, wieder auf freien Fuß kommen würden, so Mascolo.



Die Türkei war am 9. Oktober in Nordsyrien einmarschiert und geht dort gegen die Kurdenmiliz YPG vor, die sie als Terrororganisation betrachtet. Dabei wurden nach offiziellen Angaben 287 IS-Anhänger festgenommen, darunter Frauen und Kinder. Nach Angaben Erdogans sitzen mehr als 1000 Anhänger des IS in türkischen Gefängnissen, darunter 737 ausländische Staatsbürger.

(Quelle: tagesschau.de mit dpa, Stand 15.11.2019)