- Ozeanograf: "Steigt der Meeresspiegel, kann man Venedig nicht mehr retten"

Venedig leidet unter einem Rekord-Hochwasser. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen, denn die Situation ist so schlimm wie seit 53 Jahren nicht mehr. Einer der vielen betroffenen Bewohner ist der Ozeanograf Georg Umgiesser. Er arbeitet am Nationalen Forschungsinstitut in Venedig und schildert den Ärger und die Resignation vieler Bewohner.



Das Hochwasser vom Dienstag sei mit 187 Zentimeter Wasserstand über normal das zweithöchste, das die Stadt seit Beginn der Messungen 1923 jemals erlebt hätte, so Umgiesser. "Es war wirklich unglaublich, vor allem, weil man es nicht vorhersehen konnte", so der Ozeanograf. Man sei auf etwa 140 Zentimeter Wasser vorbereitet gewesen, doch die Wassermenge wäre übertroffen worden.



Die Bewohner der Lagunenstadt würden sich auf die Vorhersagen verlassen, so Umgiesser. Je nach prognostiziertem Pegelstand würden sie ihren Besitz in höhere Etagen bringen. Doch ist der Pegel deutlich höher als erwartet, könnten dennoch Schäden entstehen. Auch viele Geschäfte kämpfen derzeit mit dem Wasser.



Schutzdamm wird seit 2003 gebaut - und wird nicht fertig

Das venezianische Flutschutzprogramm vor der Stadt kommt derweil nicht recht voran. Umgiesser sagte, dies läge vor allem an der Politik - aber auch Gerüchte über Bestechung stünden im Raum. Denn der Flutschutz wurde 2003 begonnen - und ist 2019 immer noch nicht aktiviert. Viele Leute beschwerten sich nun und sagten: Als wir den "M.O.S.E"- so der Name des Flutschutzes - brauchten, habe er nicht funktioniert, schildert Umgiesser die Stimmung der Bewohner. "Das wäre so wichtig, denn dann hätte Venedig vor dem Hochwasser gerettet werden können." Die Venezianer wären derzeit deswegen ziemlich genervt.



Dass der Klimawandel für das Hochwasser zuständig sei, sehe er genau so wie der venezianische Bürgermeister. Früher gab es ein oder zwei Hochwasser pro Jahr, nun seien es bereits etwa acht bis zehn Stück. Die Situation wird brenzlig, denn der Meeresspiegel steige ebenfalls an. Kurzfristig ließe sich mit dem "M.O.S.E" oder einer hydraulischen Anhebung der Stadt um 30 Zentimeter dem Wasser entkommen. Langfristig sehe Umgiesser schwarz: Wissenschaftler prognostizieren einen Anstieg der Weltmeere um 60 bis 80 Zentimeter bis zum Jahr 2100. "Dann würde ich sagen, dass Venedig nicht mehr zu retten ist."