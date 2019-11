- Mutmaßliche IS-Rückkehrer: "Abschiebung ist keine Einbahnstraße"

Flugzeuge mit mutmaßlich radikalisierten IS-Anhängern machen sich auf den Weg aus der Türkei nach Deutschland. Es geht um Deutsche, die sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen hatten. Gleichzeitig heißt es, dass die Türkei nicht bereit sei, alle ausreisepflichtigen Türken aus Deutschland zurückzunehmen. Andrea Lindholz, CSU-Vorsitzende des Innenausschusses, betont: Abschiebung ist eine beidseitige Angelegenheit.

Angesichts der Abschiebungen von mutmaßlichen IS-Anhängerinnen und -Anhängern aus der Türkei, betont die Vorsitzende des Innenausschusses Andrea Lindholz (CSU), dass auch die Türkei ausreisepflichtige Türken aus Deutschland zurücknehmen müsse. "Abschiebung darf keine Einbahnstraße sein", sagte sie im Inforadio.

Deutschland komme seiner Verpflichtung nach, ausreisepflichtige Deutsche aufzunehmen. Bei mutmaßlichen IS-Rückkehrern - gerade bei Frauen, die nicht gekämpft hätten - sei die Aufgabe, sie wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Rund 100 Deutsche, die möglicherweise etwas mit dem Islamischen Staat zu tun haben, werden im Ausland vermutet, so Lindholz.

Rückkehr einer siebenköpfigen Familie und von zwei Frauen



Zwei weitere mutmaßliche IS-Anhängerinnen will die Türkei an diesem Freitag nach Deutschland abschieben. Eine 21-Jährige war aus einem Gefangenenlager in Syrien geflohen, eine 27-Jährige soll in ihre Heimatstadt Hannover zurückkehren. Bereits am Donnerstag war eine Familie - vier Frauen, zwei Männer und ein Baby - in Berlin gelandet. Sie wird dem salafistischen Milieu in Hildesheim zugerechnet.