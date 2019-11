- "Nach Erdbeertorte mit Schlagsahne haben wir das Kriegsbeil begraben"

Uli Hoeneß beendet seine Amtszeit als Präsident beim FC Bayern München. Jahrzehntelang stand er an der Spitze des Fußball-Rekordmeisters - unterbrochen nur von der Zeit, als er wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis saß. Sein ehemaliger Rivale, Willi Lemke, Ex-Manager von Werder Bremen berichtet, wie er und Hoeneß sich versöhnt und Brüderschaft getrunken haben. "Seitdem sind wir kollegial verbunden."

Vor dem Abschied von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern München erinnert sich sein ehemaliger Rivale Willi Lemke an die gemeinsame Zeit - negativ wie positiv. Zum Bruch sei es in der Saison 1985/1986 gekommen, berichtet der Ex-Manager von Werder Bremen im Inforadio. Der Spieler Rudi Völler sei stark gefoult worden und lange verletzungsbedingt ausgefallen. Es habe keine Entschuldigung gegeben, was ihn sehr ärgerte.

Versöhnung bei Erdbeertorte mit Sahne



Jahre später im Jahr 2016 habe Lemke einen Anruf von Hoeneß bekommen, erzählt er. Hoeneß habe sich dafür bedankt, dass er sich während der öffentlichen Debatte wegen seiner Steuerhinterziehung zurückgehalten habe. Lemke habe sich auch für eine vorzeitige Haftentlassung von Hoeneß eingesetzt.

Schließlich war Lemke bei Hoeneß zu Besuch: "Es gab Erdbeertorte mit Schlagsahne, ein anderthalbstüdiges Gespräch und dann haben wir das Kriegsbeil begraben." Später hätten sie Brüderschaft getrunken und seien seitdem "kollegial verbunden".



Und für die Zukunft? "Ich wünsche ihm, dass er sich um seine wunderbare Frau Susi, seine Kinder und Enkelkinder viel viel mehr kümmert, als er das bisher konnte", sagt Lemke. Es gebe auch andere Werte im Leben, zum Beispiel karitatives Engagement.