- Medizin-Ethiker: Masern-Impfpflicht birgt auch Gefahren

Der Bundestag hat die Masern-Impfpflicht unter anderem an Kitas und Schulen beschlossen ­­- gegen die Empfehlung des Deutschen Ethikrats. Dieser ist zwar für Impfungen, sieht aber auch Risiken in dem Gesetz. Außerdem vernachlässige es die Erwachsenen. "Kindergartenkinder müssen geimpft sein, aber der Busfahrer nicht", kritisiert der Humangenetiker und Medizinethiker Wolfram Henn.

Nach der vom Bundestag beschlossenen Masern-Impfpflicht vor allem für Kinder in Kitas und Schulen sowie für Pflegepersonal warnt der Medizinethiker Wolfram Henn vor möglichen Gefahren. "Eltern, die ihre Kinder nicht impfen wollen, könnten auf private Kindergruppen ausweichen, um den Impfzwang zu umgehen." Er befürchtet außerdem, dass andere Impfungen vernachlässigt würden.

Berufliche Verantwortung schließt auch Impfen ein



Scheitern könne die Umsetzung des Gesetzes am Personalmangel in den öffentlichen Gesundheitsdiensten, sagt Henn. Er befürchtet zudem verfassungsrechtliche Einwände gegen die Impfungen, wenn nur der Masern-Schutz verpflichtend wäre. Der Masern-Schutz wird bislang nicht isoliert, sondern in einer Kombination mit anderen Impfstoffen verabreicht. Die Sorge sei, dass diese Mehrfachimpfung gefährdet werde.



Wichtig sei auch, die Erwachsenen nicht zu vergessen. Wer von Berufswegen Verantwortung auf sich genommen habe, müsse sich aus dieser Verantwortung heraus auch impfen lassen. "Da gehe es nicht nur um Kindergärten und Gesundheitswesen, sondern um Lehrerschaft und auch um Flugbegleiter"“ Eine allgemeine Impfflicht hält Henn aber für "zu weitgehend und nicht realistisch".