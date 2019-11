imago images / Sven Simon Bild: imago images / Sven Simon

Do 14.11.2019 | 07:05 | Interviews

- Tesla-Fabrik könnte deutsche E-Autoindustrie beleben

Der US-Elektroauto-Hersteller Tesla will seine Europaproduktion in den Brandenburger Raum verlegen. Auf einer Preisverleihung am Dienstagabend in Berlin verkündete Tesla-Chef Elon Musk, dass die neue Fabrik nahe des Flughafens BER entstehen soll. Diese Wahl hat den Leiter des Instituts für Automobilwirtschaft in Geislingen, Stefan Reindl, überrascht. Seiner Ansicht nach wird die gelante Tesla-Fabrik in Brandenburg den Bau deutscher Elekto-Autos weiter antreiben.