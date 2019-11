- Steinbach: Tesla baut wegen des Geländes mit gutem Verkehrsanschluss

Der US-Elektroauto-Hersteller Tesla will in der Nähe des Flughafens BER eine neue Produktionsstätte eröffnen. Tesla-Chef Elon Musk hat dazu am Dienstag verkündet, dass in der Hauptstadt zusätzlich ein Designzentrum entstehen soll. Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Bündnis 90/Die Grünen) hat schon seit langem Gespräche mit Tesla geführt. Mindestens 6000 neue Arbeitsplätze würden in Brandenburg dadurch geschaffen, schätzt Pop im Inforadio-Interview.