- Bürgermeister Müller hofft auf Berlin als E-Technologie-Standort

Der US-Elektroauto-Hersteller Tesla will seine Europaproduktion in die Nähe von Berlin zu verlegen. Auf einer Preisverleihung am Dienstagabend in Berlin verkündete Tesla-Chef Elon Musk, dass die neue Fabrik nahe des Flughafens BER entstehen soll. Außerdem sei ein Designzentrum mitten in der Hauptstadt geplant. Der Hauptsitz des Automobil-Herstellers ist in Kalifornien. In Berlin könnte ab 2021 produziert werden, sagt USA-Korrespondentin Katharina Wilhelm.