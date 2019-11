imago images/ Tom Brenner Bild: imago images/ Tom Brenner

Mi 13.11.2019 | 09:25 | Interviews

- Impeachment: "Prozess zählt mehr als das Ergebnis"

Am Mittwoch beginnen die öffentlichen Zeugenanhörungen in den Ermittlungen um das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Das gab es seit dem Watergate-Skandal von 1973 nicht mehr. Die Chancen, dass Trump tatsächlich aus dem Amt gehoben wird, seien aber sehr gering, meint Boris Vormann im Inforadio-Interview. Er ist Professor für Politikwissenschaft am Bard College Berlin.

Das Risiko, dass sich die Demokraten mit dem Amtsenthebungsverfahren selbst mehr schaden, als den Präsidenten Trump "stand immer im Raum", sagt Vormann. "Man weiß, dass das auch nach hinten losgehen kann", meint der Politikwissenschaftler. Er sieht aber auch, dass sich daraus ein Vorteil für die Demokraten entwickeln könnte. Die Stimmung sei gekippt: "In der Bevölkerung unterstützt man zumindest, dass es eine Anhörung gibt. Man möchte zumindest die Argumente hören", sagt Vormann. Der Prozess ist genauso wichtig wie das Ergebnis

Vormann erinnert aber auch daran, dass ein Amtsenthebungsverfahren in der Geschichte bisher noch nie funktioniert habe. Es ginge daher nicht unbedingt um die Ergebnisse: "Der Prozess selbst ist auch schon wichtig für die demokratischen Institutionen." Hinzu komme, dass Trump einen Block hinter sich, "der egal, was passiert, nicht abzuweichen scheint."