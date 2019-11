- Innenpolitik-Experte: "Behörden sind auf IS-Rückkehrer vorbereitet"

Die Türkei hat angekündigt, in dieser Woche eine Gruppe deutsche Staatsangehöriger nach Deutschland abzuschieben, die möglicherweise dem sogenannten Islamischen Staat nahestehen. SPD-Politiker Uli Grötsch ist im Bundestag Mitglied im Innenausschuss und mahnte zur Besonnenheit - das Thema werde mit dem nötigen Ernst und Erfahrung behandelt.

Die Daten der betreffenden Personen würden den deutschen Sicherheitsbehörden vorab mitgeteilt, so Grötsch. Allerdings müsse man genau prüfen, ob es sich wirklich um deutsche Staatsbürger handele. Durch den Krieg in der Region gäbe es keine konsularische Betreuung mehr.



Im konkreten Fall handele es sich unter anderem um eine größere Familie, die aus der Tüerkei ausgeflogen werde - Grötsch ergänzte, diese Familie habe aber keinen Bezug zum sogenannten Islamischen Staat. Das Thema sei sehr ernst, aber man solle es auch nicht überhitzen, sagte Grötsch. Die Türkei entsende kein Flugzeug voller IS-Terroristen nach Deutschland, sondern "das sei ein sehr geordnetes Verfahren, für das es auch rechtsstaatliche Abläufe bei uns gibt."



Die Rüge von Außenminister Heiko Mass an die Türkei sei damit eher als Appell zur Transparenz für eventuell zukünftige Fälle zu verstehen. Die deutschen und türkischen Behörden werden aber vorab sehr genau prüfen, wer sich im Flugzeug befände, so der SPD-Politiker.

Die deutschen Behörden hätten zudem den Islamischen Terror in Syrien und im Irak seit einigen Jahren ganz genau beobachtet. Sie seien entsprechend gut vorbereitet.