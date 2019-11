- Politologe: "Wagenknecht hinterlässt eine Lücke"

Die Linke im Bundestag wählt am Dienstag eine Nachfolgerin für Fraktionschefin Sahra Wagenknecht. Mit Wagenknecht verliere die Linke eine Politikerin mit Charisma - ein Verlust, der sich bemerkbar machen werde. Das sagt der Politologe Torsten Oppelland. Er forscht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und wagt einen Ausblick, wie es in Zukunft mit der Linkspartei weitergehen könnte.



Caren Lay stehe der Parteiführung um Katja Kipping durchaus näher, so Oppelland. Mit ihrer Wahl gäbe es das Signal, dass Katja Kipping sich im Machtkampf mit Sahra Wagenknecht vollends durchgesetzt hätte. Amira Mohamed Ali wird hingegen eher dem Wagenknecht-Flügel zugeordnet. Mit Dietmar Bartsch vom Reformerflügel der Linken würden aber beide Kandidatinnen klarkommen. Die "Hufeisen-Konstellation" würde Bartsch auch mit neuen Partnerinnen "relativ konfliktlos" führen können, so der Politologe.



Wagenknechts Nachfolgerin wird deren Charisma fehlen

Wagenknecht habe viel Charisma ausgestrahlt, die als "politische Option" besonders Wählerinnen und Wähler im Osten Deutschlands von der AfD ablenken konnte. Ihre Standpunkte zu Migration hätten jedoch in ihrer Partei Widerstand hervorgerufen. Die Partei sei aber selbst auch gespalten - denn die meisten Mitglieder gäbe es im Westen Deutschlands, die meisten Wähler aber in den neuen Bundesländern, so Oppelland. In den alten Bundesländern konkurrierten sie unter anderem mit den Grünen um eine kosmopolitische, urbane Wählerschaft. Im Osten hingegen gingen - außer im Sonderfall Thüringen - die Wählerstimmen zurück.



Wagenknechts Nachfolgerin würde deren Bekanntheitsgrad und Charisma fehlen. Sie hinterlasse eine "Lücke, die noch nicht entsprechend gefüllt wird", so Oppelland.