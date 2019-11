- S-Bahn Berlin plant Ausschreibung für Nord-Süd-Linien

Gesucht wird: ein neuer Betreiber für die S-Bahn Berlin. Welches Unternehmen übernimmt in sieben Jahren den Verkehr auf der Stadtbahn und den Nord-Süd-Linien? Der Berliner Senat will das in einem komplexen Ausschreibeverfahren klären. Dabei gibt es neun verschiedene Bewerbungsmöglichkeiten. Wir haben mit Jan Menzel aus der landespolitischen Redaktion über die Einzelheiten gesprochen.

Der Betrieb auf den Trassen und Beschaffung sowie Instandhaltung der S-Bahnen sollen voneinander getrennt werden, so Menzel. Dies ist eine Option, aber genauso ist es möglich, alles aus einer Hand anzubieten. Die Splittung der Beteiligungsmöglichkeiten sei vor allem dazu da, kleineren Firmen die Möglichkeit zu geben, sich an der Ausschreibung zu beteiligen. Denn die Vergangenheit habe gezeigt: Wenn alles nur aus einer Hand käme, wie bei der Deutschen Bahn, wird der Service nicht unbedingt besser. Es kann trotzdem zu Ausfällen oder Chaos kommen. Der Senat will damit auch verhindern, dass die jährlichen rund 17 Millionen Euro sogenannte "Monopolrendite" weiterhin über den Betrieb der S-Bahn an die Deutsche Bahn fließen. Das zentrale Motiv des Auftrags mit einem Volumen von acht Millarden Euro sei, so Menzel, dass die Abhängigkeit von der Deutschen Bahn gelockert werde. Das europaweite Verfahren benötigt aber auch zeitlich entsprechenden Vorlauf. Mit im Boot sitzt auch das Land Brandenburg, wo erst vor Kurzem gewählt wurde. Es benötige hier noch politische Rückmeldungen dazu, ob sich Brandenburg unter anderem am Aufbau eines Fahrzeugpools beteiligen werde. 2026 sollen dann die ersten Wagen der S-Bahn ausgeliefert werden.

Hintergrund: Senat will Ausschreibung für S-Bahn auf den Weg bringen

Der Berliner Senat berät am Dienstag über die Zukunft von zwei Dritteln des S-Bahn-Netzes. Dabei geht es um die Frage, welches Unternehmen ab 2026 den S-Bahn-Verkehr auf der Stadtbahn und den Nord-Süd-Linien übernimmt. Beschlossen werden soll eine Ausschreibung für Beschaffung und Betrieb im Umfang von fast acht Milliarden Euro. "Wir wollen natürlich, dass die S-Bahn schnell zu weiteren Wagen kommt. Es wird die Instandhaltung ausgeschrieben und der Betrieb", kündigte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) an.



Fahrzeuge sollen in Berliner Besitz bleiben

Geplant ist ein komplexes Ausschreibungsverfahren mit neun verschiedenen Bewerbungsmöglichkeiten. Auf beide Strecken können sich Verkehrsunternehmen getrennt bewerben oder auch nur auf Beschaffung und Wartung der Züge. Möglich ist aber auch, dass weiterhin alles in einer Hand bleibt wie jetzt. Mithilfe der kleinteiligen Ausschreibung will Senatorin Günther verhindern, dass sich nur die Deutsche Bahn bewirbt und so den Preis nach oben treiben könnte.



Finanziert werden die neuen Züge diesmal direkt vom Land. Dafür soll ein landeseigener Fahrzeugpool gegründet werden, so die Verkehrssenatorin. "Das heißt, die Fahrzeuge sind im Besitz des Landes Berlin. Das ist ein Novum, macht aber für viele Bieter die Beteiligung an dem Verfahren einfacher", so Günther.



Macht der Senat am Dienstag den Weg frei, geht die Ausschreibung noch im Jahr 2019 heraus. Eine Entscheidung soll dann bis Ende 2020 beziehungsweise Anfang 2021 fallen.



Streitpunkte zwischen SPD und den Grünen

Bei der S-Bahn-Ausschreibung handelt es ich um eines der größten Nahverkehrsprojekte in der Großraumregion Berlin: Zwei Drittel des S-Bahn-Verkehrs in der Hauptstadt und im angrenzenden Land Brandenburg sind betroffen. Bis zu 1.380 Wagen müssen ab 2026 geliefert werden.



Monatelang stritten SPD, Linke und Grüne über die Umsetzung der Ausschreibung. Bis zuletzt gab es Differenzen vor allem zwischen der SPD und der Verkehrssenatorin. Während die Senatorin die beiden Teilnetze, Nord-Südbahn und Stadtbahn, auch an unterschiedliche Unternehmen vergeben würde, hatten die Sozialdemokraten vor einer "Zerschlagung" der Berliner S-Bahn gewarnt.



Außerdem wurde darüber gestritten, ob für neue Züge breitere Eingangstüren vorgesehen werden sollten, um die barrierefreie Nutzung zu ermöglichen. Der Großteil der heute fahrenden S-Bahnen hat eine Eingangsbreite von 1,35 Metern, im Gespräch war eine Breite von 1,40 Metern.



