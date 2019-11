imago images/ Carsten Thesing Bild: imago images/ Carsten Thesing

Mo 11.11.2019 | 14:05 | Interviews

- Rechtsextreme Anschlagserie im Innenausschuss

Seit Jahren häufen sich in Berlin-Neukölln Anschläge gegen Menschen, die sich gegen Rechts engagieren. Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus fordert deswegen einen Untersuchungsausschuss im Parlament. Am Montag hat sich der Innenausschuss damit befasst. Unser Reporter in der rbb-Landespolitik, Holger Hansen, hat die Ergebnisse der Sitzung zusammengefasst.