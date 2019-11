- Karnevalist: "In Verkleidung kann man loslassen vom Alltäglichen"

Die Narrenzeit hat am Montag pünktlich zum 11.11. um 11.11 Uhr angefangen. Während in den Karnevalshochburgen Köln, Mainz und Düsseldorf schon fast Ausnahmezustand herrscht, bekommt davon in der Hauptstadt kaum etwas mit. Karneval ist heute vor allem politisch gefärbtes Brauchtum, sagt Michael Euler-Schmidt. Er ist Leiter der Abteilung für Kölnisches Brauchtum im Kölnischen Stadtmuseum.



Die Zahl elf sei eine karnevalistische Zahl, so Euler-Schmidt. Denn die beiden Ziffern stehen gleichberechtigt nebeneinander. Die Tradition, am 11.11. um 11.11. in Köln die fünfte Jahreszeit einzuläuten, sei aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden.



Karneval ist eng mit Christentum verknüpft

Zuvor habe man aufgrund des christlichen Kalenders am 11.11. - zum Martinstag - noch einmal mit Gans und Wein geschlemmt, denn danach begann die vorweihnachtliche Fastenzeit. Der Karneval ist also eng mit dem Christentum verbunden - und obwohl die Menschen heute weniger religös seien, sind Bräuche doch weiterhin beliebt, so der Karnevals-Spezialist. Sie gliederten das Jahr, so der Experte vom Rhein. "Das hat den Leuten über das Jahr hinweg auch eine Struktur gegeben."



Politiker müssen dickes Fell haben

Karneval böte die Gelegenheit, mit einer Maske vorm Gesicht so zu sein, wie man will - ohne gesellschaftliches Stigma zu fürchten. "In der Verkleidung kann man loslassen vom Alltäglichen", so Euler-Schmidt. Dabei sei der Karneval auch immer politisch und kritisiere herrschende Verhältnisse. Die veräppelten Politikerinnen und Politiker bräuchten auf jeden Fall Humor - auch deshalb sei der Karneval noch wichtig. Denn es gäbe auch jene, die keine Kritik zuließen. "Wer in der Öffentlichkeit steht, muss damit rechnen, das er auch aufs Korn genommen wird", sagte Euler-Schmidt.