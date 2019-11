- Schimke: "Die Grundrente schafft neue Ungerechtigkeiten"

Die Union verzichtet auf eine Bedürftigskeitsprüfung bei der Grundrente, es ist jetzt von einer umfassenden Einkommensprüfung die Rede. Die große Koalition scheint vorerst gerettet, aber zu welchem Preis? Die Bundestagsabgeordnete Jana Schimke gehört zum Wirtschaftsflügel der CDU, der die Grundrente kritisiert. Wir haben mit ihr über die Konsequenzen des Kompromisses gesprochen.



Der Beschluss zur Grundrente bedeute "in jedem Fall ein unglaubliches Mehr an Kosten, aber auch mehr Ungerechtigkeit im Rentensystem", so die CDU-Politikerin. Die Bedürftigkeitsprüfung wird im Koalitionsvertrag aufgeführt, sei aber jetzt vom Tisch - darüber werde es Diskussionsbedarf geben, so Schimke.



Sie hätte die Grundrente immer kritisiert, gemessen am Vorschlag der SPD. "Das, was jetzt auf dem Tisch liegt, entspricht im Wesentlichen den Forderungen der SPD", so Schimke. "Ich halte das nach wie vor nicht zustimmungsfähig." Der Wirtschaftsflügel der Union behalte sich vor, hier auch gegenzuhalten - mit Debatten und konstruktivem Streit. "Das ist Demokratie und am Schluss muss man auch mit einem Kompromiss leben", so die Politikerin.



Die Grundrente verschöbe zudem die Grundpfeiler unseres Sozialversicherungsrechts. "Die Grundrente, so gerecht sie im ersten Moment klingen mag, schafft neue Ungerechtigkeiten." Sie entspräche faktisch einer Einführung des Renteneintrittsalters mit 35 Beitragsjahren. Dies zusätzlich zu den Rentenkonzepten wie der Mütterrente oder Rente mit 63 sei eine neue Belastung.