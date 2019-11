Der US-Außenminister Mike Pompeo ist rund um das 30-jährige Mauerfalljubiläum in Berlin. An der ehemaligen Grenze hat er sich bereits mit seinem Amtskollegen Heiko Maas getroffen. Am Freitag wird er zudem mit Kanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sprechen. Nicht dabei ist der US-Präsident Donald Trump. Der Amerika-Experte Andreas Etges hat im Inforadio gesagt, die deutsch-amerikanischen Beziehungen seien arg problematisch.