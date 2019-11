imago images Bild: imago images

- Wenn die Mutter der Tochter das Leben in der DDR erklärt

Katharina Thoms ist im Osten aufgewachsen und neun Jahre nach der Wende in den Westen gezogen. Am 11. November 1989 reiste sie das erste Mal in die Bundesrepublik und erinnert sich vor allem an die "überfüllte Friedrichstraße". In ihrem Podcast "Mensch Mutta" spricht sie mit ihrer Mutter über den Alltag in der DDR. Damit will sie auch helfen, die Ost-Klischees, die immer noch in Westdeutschland verbreitet sind, abzubauen.