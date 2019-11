rbb Bild: rbb

Sa 09.11.2019 | 08:04 | Interviews

- 30 Jahre Mauerfall: Warum es sich lohnt, dem rbb seine Geschichte zu erzählen

Auch der Rundfunk Berlin-Brandenburg feiert am 9. November den Mauerfall. Unter dem Motto "Erzähle Deine Geschichte – vom Mauerfall bis heute" lädt der rbb ab 13.00 Uhr zu Talkrunden, Musik und Aktionen ins Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin ein. Ralf Ayen, Verantwortlicher für das Projekt, erzählt im Inforadio warum es sich lohnt, dem rbb seine eigene Geschichte zu erzählen.