- Diplomat der Wendezeit: "Die Mauer war nur noch eine Gespensterattrappe"

POLEN: Hier beginnt mit der endgültigen Anerkennung der Solidarnosc-Bewegung Anfang 1989 der Zerfall des sozialistischen Systems. Oppositionelle sitzen gleichberechtigt neben Vertretern der Regierung an einem Runden Tisch in Warschau. Ein Ergebnis der Verhandlungen: teilweise freie Wahlen. Bei der Parlamentswahl im Juni 1989 gewinnt Solidarnosc sämtliche zur freien Wahl stehenden Mandate. Tadeusz Mazowiecki wird erster nichtkommunistischer Ministerpräsident des Ostblocks. Im Spätsommer 1989 flüchten dann viele Ostdeutsche auch in die bundesdeutsche Botschaft in Warschau und reisen von dort in den Westen aus. Im Verlauf von drei Monaten sind es rund 6000.

UNGARN: Im Mai 1989 beginnt Ungarn mit dem Abbau seiner Grenzzäune zu Österreich. Beim sogenannten Paneuropäischen Picknick an der ungarisch-österreichischen Grenze flüchten am 19. August 600 DDR-Bürger spontan in den Westen. Die Grenze war aus Anlass einer geplanten Friedensdemonstration oppositioneller Aktivisten kurz geöffnet worden. Im September öffnet Ungarn ohne vorherige Absprache mit der DDR-Regierung seine Grenze zum Westen dann vollständig und ermöglicht eine ungehinderte Ausreise für DDR-Bürger, die dort teilweise seit Wochen ausharren. Bis Ende Oktober gelingt so etwa 50 000 Menschen die Flucht. Zudem versammeln sich Ostdeutsche in der bundesdeutschen Botschaft in Budapest, um so in den Westen ausreisen zu können.

TSCHECHIEN UND SLOWAKEI: Tausende DDR-Bürger fliehen zwischen August und Oktober 1989 in die bundesdeutsche Botschaft in Prag, um ihre Ausreise zu erzwingen. Am 30. September verkündet Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon, dass alle DDR-Flüchtlinge, die sich in den Botschaften in Prag und Warschau befinden, ausreisen dürfen. Sie fahren mit Sonderzügen durch die DDR in die Bundesrepublik. Das SED-Regime erlaubt am 3. November schließlich eine direkte Ausreise von der Tschechoslowakei nach Westdeutschland.

