Fr 08.11.2019 | 10:05 | Interviews

- USA-Experte: Transatlantische Differenzen inhaltlich und persönlich

Der US-Außenminister Mike Pompeo ist rund um das 30-jährige Mauerfalljubiläum in Berlin. An der ehemaligen Grenze hat er sich bereits mit seinem Amtskollegen Heiko Maas getroffen. Am Freitag wird er zudem mit Kanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sprechen. Nicht dabei ist der US-Präsident Donald Trump. Der Amerika-Experte Andreas Etges hat im Inforadio gesagt, die deutsch-amerikanischen Beziehungen seien arg problematisch.

Differenzen zwischen Deutschland und den USA gebe es inhaltlich und persönlich. Das dürfe man nicht unterschätzen, sagt der USA-Expert der Ludwig-Maximilian-Universität in München. "Mit dieser amerikanischen Administration wird sich nichts Positiveres entwickeln." Etwa die Frage nach den deutschen Verteidigungsausgaben sei keine neue. Bereits zu Zeiten des Kalten Krieges sei es darum gegangen. Dass Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer eine Erhöhung der Ausgaben aktuell ins Gespräch gebracht habe, sei eine taktische Äußerung.



Gegenseitiges Bild von Deutschen und Amerikanern