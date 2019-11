rbb Bild: rbb

- 30 Jahre Mauerfall: rbb-Chefredakteur Singelnstein blickt zurück

Vor 30 Jahren fiel die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland. rbb-Chefredakteur

Christoph Singelnstein war nicht nur Zeitzeuge, sondern war auch einer der Mitorganisatoren des Kontakttelefons in der Gethsemanekirche. Dort konnten Betroffene über Polizeiwillkür in der DDR berichten. Er gehörte damit zu den ungern gesehenen Oppositionellen in der DDR. Für ihn war der Mauerfall "ein Fest".