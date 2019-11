- Verband: "Neues Hebammengesetz ist ein Segen"

Im Bundesrat soll am Freitag das Gesetz zur Reform des Hebammenausbildung verabschiedet werden. Es sieht die Einführung eines dualen Studiums als neue Ausbildungsform für Heilberufe vor. Am Ende eines drei- bis vierjährigen Studiums mit hohem Praxisanteil stehen eine staatliche Prüfung und ein Bachelor-Abschluss. Yvonne Bovermann, Mitglied des Präsidiums des Deutschen Hebammenverbandes, hat im Inforadio gefordert, bei der Umsetzung "einen Gang zuzulegen".



Unmittelbar helfe das Gesetz nicht gegen aktuelle Probleme bei der Hebammenkrise. Allerdings werde sich langfristig etwas tun, sagt sie. Der Akademikergrad helfe dabei, dass sich die Hebammen in den Krankenhäusern besser gegen Missstände wehren können. "Mittelfristig führt es zu besseren Löhnen."

Allerdings brauche es weitere politische Schritte, sagt die Vertreterin des Hebammenverbandes. Etwa gegen überfüllte Kreißsäle.

Für die Umsetzung der neuen Ausbildung müssen neue Studiengänge aufgebaut werden. Darauf haben sich einige Länder bereits vorbereitet. Berlin etwa beginne aktuell damit. In einigen sei noch nichts passiert. "Ich fordere die Länder auf, einen Gang zuzulegen und jetzt an der Umsetzung zu arbeiten", so Bovermann.