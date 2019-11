imago images/Christian Ohde Bild: imago images/Christian Ohde

- "Wir werden den Verfolgungsdruck erhöhen"

Politiker der Grünen und der SPD haben Morddrohungen im Internet erhalten und diese öffentlich gemacht – Hass im Netz – auch der Bundestag hat am Donnerstag über mögliche Strategien dagegen beraten. Bereits am Mittwoch ist die Polizei bundesweit gegen Hasspostings vorgegangen. In Brandenburg war der Staatsschutz an sechs Orten aktiv. Was dabei herausgekommen ist, schildert Brandenburgs Polizei-Vizepräsident Roger Höppner.

In Brandenburg war der Staatsschutz in Zossen, Brandenburg an der Havel, Kleinmachnow, Rathenow, Calau und Lübbenau im Einsatz, so Höppner. Dabei habe es im Zusammenhang mit sechs Strafverfahren wegen Volksverhetzung und der Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen Beschuldigtenvernehmungen, erkennungsdienstliche Behandlungen und Gefährderansprachen gegeben. “Bei den Beschuldigten handelt es sich nur um Männer über 50“, so Höppner. Sie alle seien einschlägig in Foren unterwegs gewesen und hätten mit ihren Postings zur Radikalisierung im Internet beigetragen.

Oft gibt es ganze Netzwerke