- Morddrohungen gegen Politiker: "Schweigen wäre das Schlimmste"

Vermehrt erhalten Politiker Morddrohungen. Einer von ihnen ist Staatsminister Michael Roth von der SPD. Er hatte die AfD als "politischen Arm des Rechtsterrorismus" bezeichnet. Nach der Drohung hat Roth entschieden: "Die machen mich jetzt nicht mundtot" und sie auf Twitter veröffentlicht. "Es soll niemand sagen, er hätte nicht gewusst, was Menschen anderen Menschen androhen."

Der SPD-Politiker Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, hat ein Schreiben bekommen, in dem ihm verkündet wird, dass er auf einer Abschussliste stehe. Sehr drastisch wird beschrieben, wie man ihn mit einem Messer quälen und demütigen wolle – ihm ein Hakenkreuz auf die Stirn ritzen wolle. Dazu sagt Roth im Inforadio: "Die machen mich jetzt nicht mundtot."

Es solle ein "Klima der Angst" erzeugt werden, so Roth. Nach dem Lesen habe er entschieden, das Schreiben öffentlich zu machen. "Es soll niemand sagen, er hätte nicht gewusst, was Menschen anderen Menschen androhen." Zumal der Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) zeige, dass Worten Taten folgen können.

"Die Gesellschaft muss wachsam sein"

Hintergrund der Drohungen sei seine Aussage nach dem antisemitischen Attentat in Halle die AfD sei "ein politischer Arm des Rechtsterrorismus". Dagegen war die AfD zunächst mit einem Anwalt vorgegangen.

Es scheine in Deutschland mittlerweise Netzwerke zu geben, in denen sich Rechtsterroristen miteinander absprechen, so Roth. "Hier muss der Staat mit aller Härte vorgehen. Aber auch unsere Gesellschaft muss wachsam sein." Denn rechtsextremistisches Denken scheine auf fruchtbaren Boden zu fallen. Von wem das Schreiben stammt, ermittelt derzeit das Bundeskriminalamt.

Aktuelle Stunde im Bundestag



Roth fordert Solidarität von der Gesellschaft für Politikerinnen und Politiker, die bedroht würden. "Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre, wenn alle schweigen."

Zuletzt waren auch die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth mit Morddrohungen gegen sie in die Öffentlichkeit gegeangen. In einer Aktuellen Stunde spricht der Bundestag an diesem Donnerstag "Gegen Hassrede und Hasskriminalität".