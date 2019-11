- Berlin hat schon mehrfach Bußgelder verhängt

14,5 Millionen Euro Bußgeld soll der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen zahlen - wegen Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung vor. Die Deutsche Wohnen hatte persönliche finanzielle Daten von Mietern über Jahre hinweg archiviert, obwohl das verboten ist. Über den aktuellen Stand und auch über mögliche Konsequenzen für andere Unternehmen oder auch Vereine in Berlin berichtet Nina Amin.



Derzweit wartet die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smolczyk noch auf das Ende Eindpruchsfrist, berichtet die landespolitische Korrespondentin des rbb, Nina Amin, im Gespräch mit Leon Stebe. Die Deutsche Wohnen habe bereits juristische Gegenwehr angekündigt, deshalb werde dieser Fall wohl vor Gericht landen.



Neben der Deutschen Wohnen hat Smolczyks Behörde schon einige andere Bußgelder gegen Unternehmen verhängt, die gegen Datenschutzregeln verstoßen haben. "Im Jahr 2018 kamen so 216.000 Euro für die Landeskasse zusammen. Smolczyk betont aber immer wieder, dass es an Personal mangele, um allen Hinweisen auf Datenschutzverstöße auch nachzugehen", berichtet Amin. Ergeben sich nach einer Überprüfung Erkenntnisse über Verstöße, dann gibt es zunächst eine Verwarnung und die Beschuldigten bekommen die Möglichkeit, das zu korrigieren. Kommen sie dem nicht nach, werden Bußgelder fällig - deren Höhe richtet sich nach dem Jahresumsatz des Unternehmens.



Nach Einschätzung von Smoltczyk sind Verstöße gegen den Datenschutz nicht auf die Immobilienbranche beschränkt. "Es gibt Indizien dafür, dass ähnliche Probleme auch in vielen anderen Bereichen auftauchen, das ist nichts, was sich nur auf eine Branche bezieht", sagte Smolczyk. Das gelte zum Beispiel auch für die Hotellerie oder für Mietwagenverleiher. "Es gibt überall die Tendenz, das Datensammeln zu intensivieren und zu erweitern."



Mit Material der dpa