Bild: imago images/fossiphoto

Do 07.11.2019 | 07:25 | Interviews

- Die Treuhand und ihre Folgen: "Brutalität der Ereignisse"

Sind Ostdeutsche Bürger zweiter Klasse? Das fragt der rbb am Donnerstagabend im Bürgertalk “Wir müssen reden“ um 20:15 Uhr im Sony Center am Potsdamer Platz. Detlef Scheunert war in den Nachwende-Jahren als einziger Ostdeutscher im Direktorium der Treuhand, die die volkseigenen DDR-Betriebe in Privateigentum überführte. Heute würde er diese Position nicht mehr ausüben wollen: "Man hat viele Menschen unglücklich gemacht."