- Merkel: "Wir sind arbeitsfähig und arbeitswillig"

Halbzeit für die Große Koalition - zwei Jahre sind seit der letzten Bundestagswahl vergangen, und die Spitzen der Koalition sind zufrieden. Zwei Drittel der geplanten Maßnahmen habe man schon umgesetzt, bilanzierte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in Berlin. Marcel Heberlein aus dem Hauptstadtstudio ordnet die Zwischenbilanz ein.

Auf der Habenseite der Koalition stünden die Invesititionen in Kitas und in die digitale Ausstattung von Schulen. Das Kindergeld und auch das Bafög seien erhöht worden, auch das geplante Einwanderungsgesetz und einen Zeitplan für den Kohleausstieg habe man hinbekommen, so Heberlein.



Eine große Leerstelle gebe es aber beim Punkt Europa. "Bei der Verteilung von Flüchtlingen und bei der Finanztransaktionssteuer ist noch Vieles offen. Auch das angekündigte digitale Bürgerportal, über das Bürger Behördenangelegenheiten klären könne, gibt's noch nicht", so Heberlein.

Bei dem Papier, das am Mittwoch zur Halbzeitbilanz vorgelegt wurde, handele es sich lediglich um eine Art "Check-Up" - ohne politische Einordnung. "Dabei ist das ja das Spannende, das müssen jetzt die Parteien bewerten", so Heberlein. Die SPD werde das Anfang Dezember auf ihrem Parteitag tun und auch über ihre Perspektiven in der Großen Koalition beraten. Heberleins persönliche Zwischenbilanz zur Großen Koalition: "Ihre Außenwirkung ist mäßig, aber sie ist besser als ihr Ruf."