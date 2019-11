dpa/ picture-alliance Bild: dpa/ picture-alliance

Mi 06.11.2019 | 12:25 | Interviews

- Eine Ära geht zu Ende: Jean-Claude Juncker zieht Bilanz

In wenigen Wochen übergibt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sein Amt an seine Nachfolgerin aus Deutschland, Ursula von der Leyen. Im Gespräch mit dem ARD Europastudio Brüssel hat der Luxemburger nach fünf turbulenten Jahren an der Spitze der Kommission Bilanz gezogen. Gewohnt humorvoll, aber auch nachdenklich.