Mi 06.11.2019 | 06:45 | Interviews

- "Der Kita-Navigatorlöst nicht Mangel an KiTa-Plätzen"

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) stellt am Mittwochvormittag den "Kita-Navigator" vor. Damit können sich Eltern per Smartphone über freie Plätze informieren und Anfragen an Kitas richten. Die Vorsitzende des Berliner Landeselternausschusses Kita, Corinna Balkow, hat sich mit dem Online-Angebot auseinandergesetzt. Im Inforadio sagte sie, dieses sei eine Erleichterung für die Eltern, ändere aber weder etwas am Mangel von Kita-Plätzen noch von Erziehern.