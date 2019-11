© www.imago-images.de/Rolf Zoellner Bild: © www.imago-images.de/Rolf Zoellner

Mi 06.11.2019 | 18:44 | Interviews

- Grütters: “364 Millionen Euro sind unsere Schmerzgrenze“

Das Berliner Museum der Moderne sollte das Prestigeprojekt von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) werden. Doch die Kritik an dem Bauprojekt reißt nicht ab: Doppelt so teuer soll der Bau werden. Zugleich mahnt der Bundesrechnungshof, es fließe zu wenig Geld in den Bestand der Museen der Stadt. Im Gespräch mit Maria Ossowski erklärt Grütters, wie es zu den Kostensteigerungen gekommen ist - und wann eröffnet wird.



Bei den Planungen 2011 sei man von der abstrakten Zahl von 200 Millionen Euro für das Museum der Moderne ausgegangen, erinnert sich Grütters. "Dann gab es Ende 2014 die Entscheidung für den Standort Potsdamer Platz, danach einen dreistufigen Architektenwetteberweb. Dann sind viereinhalb Jahre Planung vergangen, und jetzt können wir mit einer Unschärfe von 10 Prozent sagen, wie teuer das wird: 364 Millionen Euro", meint Grütters.



"450 Millionen Euro wollen wir nicht erreichen"