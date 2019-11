dpa/ picture-alliance Bild: dpa/ picture-alliance

Mi 06.11.2019 | 09:25 | Interviews

- Grüne Jugend Brandenburg: Uneins über geplante Regierung

Am Dienstag haben die Grünen in Brandenburg die Befragung der knapp 1900 Mitglieder zum Koalitionsvertrag des geplanten rot-schwarz-grünen Bündnisses gestartet. Nach bisherigen Prognosen wird mit Widerstand gerechnet. An einem Sonderparteitag am 9. November soll daher darüber diskutiert werden, ob der Vertrag "grün" genug ist. Josepha Albrecht, Sprecherin der Grünen Jugend in Brandenburg, sagte im Inforadio, die jungen Parteimitglieder wollen die Debatte "etwas aufmischen".



Der 15 Jährigen Josepha Albrecht wäre eine Koalition aus rot-rot-grün lieber gewesen, sagt sie. Allerdings habe sie Vertrauen darauf, dass gute Leute im Landtag sitzen. Besonders positiv habe die Jugend im ausgearbeiteten Koalitionsvertrag begrüßt, dass es keine neuen Tagebauerweiterungen in Brandenburg geben und dass mehr Geld für die Fahrradinfrastruktur fließen soll. Aber "der Mindestabstand von Windkrafträdern tut uns weh", sagt die Jugendsprecherin.

Befürworter und Gegner der Koalition