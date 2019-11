- Holm: "Wir können auf den 9. November stolz sein"

Vor 30 Jahren ist die Mauer zwischen West- und Ostdeutschland gefallen. Dennoch gibt es noch immer Unterschiede zwischen Ost und West. Die AfD wirbt damit, dass sie die Partei für Ostdeutschland sei. Leif-Erik Holm ist der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion. Er ist einer der wenigen Ostdeutschen innerhalb der AfD in führender Position. Im Interview sagt er, heute gebe es einen eingeschränkten Meinungskorridor. Das sei das Gegenteil von dem, was sich die Menschen 1989 erkämpft hätten.

Holm bemängelt, dass heute andere Meinungen stigmatisiert würden. 1989 sei das Volk auf die Straße gegangen und habe dann gemerkt "die Welt steht uns offen. Jetzt können wir all das sagen, was wir vorher nicht so offen sagen konnten. Das ist für uns ein großer Schritt gewesen." Man habe in seiner Studienzeit nach der Wende über unterschiedliche Ansichten gestritten und sei dennoch immer als Freunde wieder in die Universität gegangen.

Heute sieht Holm in der AfD eine gute Mischung aus Ost und West. In der Fraktion sei der Osten mit einem Anteil von einem Drittel sogar überrepräsentiert im Vergleich mit dem Anteil an der Gesamtbevölkerung. Auch im Vorstand sei man mit drei Vertretern aus dem Osten (von insgesamt 13) gut aufgestellt. Dass besonders extreme Ansichten, wie sie beispielsweise der "Flügel" vertrete, im Osten besonders gutankommen, sieht er nicht. Der Flügel mit seiner "national-konservativen Ausrichtung" gehöre zur Palette der AfD dazu.