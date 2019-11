- Ladesäulen für Millionen: "Es geht um die Zukunft der Automobilindustrie"

Die Auswahl an reinen E-Autos ist nach wie vor mau: Der ADAC zählt aktuell nur 28 Modelle, die in Deutschland verfügbar sind. Diese Zahl wird sich demnach aber im kommenden Jahr fast verdoppeln. Gerade die deutschen Hersteller wollen ihr Angebot in den kommenden Jahren kräftig aufstocken und beim Thema Elektromobilität die Führungsrolle übernehmen. Das empfiehlt sich auch, wollen sie den künftigen EU-Flottengrenzwert von 95 Gramm CO2 pro Kilometer einhalten.

Der Autobauer Volkswagen, der im sächsischen Zwickau fortan sein neues E-Auto ID.3 baut, will bis 2025 mit insgesamt mehr als 20 elektrischen Modellen und einer Million jährlich verkauften Stromern auf dem Markt sein.

Daimler will in den kommenden Jahren gut zehn Milliarden Euro in den Ausbau der Elektroflotte stecken und mehr als zehn neue Modelle in Serie bringen. BMW kündigte an, bis Ende 2021 über eine Million voll- und teilelektrifizierte Fahrzeuge zu verkaufen, und peilt bis 2023 ein Dutzend reine Elektromodelle im Portfolio an.