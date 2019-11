- "Elektroauto ist ein wichtiger Baustein in der Verkehrswende"

Die Bundesregierung will mit einer Vekehrswende das Klima schützen und so dazu beitragen, unter anderem die Erderwärmung zu bremsen. Wie etwa der Umstieg auf die Bahn und der Abschied von Diesel- und Benzin-Motoren klappen kann, wollen die den Grünen nahestehende Heinrich-Böll-Stiftung sowie der Verkehrsclub Deutschland VCD in ihrem gemeinsamen Mobilitätsatlas aufzeigen. Wirtschaftsreporter Johannes Frewel berichtet.