dpa Bild: dpa

Di 05.11.2019 | 16:05 | Interviews

- Hartz-IV-Klage: "Sieg der Menschenwürde"

Das Bundesverfassungsgericht hab am Dienstag ein wegweisendes Urteil gefällt: Hartz IV ist in Teilen verfassungswidrig. Bisher konnten Hartz-IV-Empfänger bei Missachtung ihrer Auflagen mit Kürzungen von 60 bis zu 100 Prozent sanktioniert werden. Jens Petermann, Richter am Sozialgericht in Gotha (Thüringen), hat den Fall ins Rollen gebracht. Mit dem Urteil zeigt er sich zufrieden.



Aus seiner Sicht wurde die gesamte Regelung „vom Kopf auf die Füße gestellt“. Sanktionen hätten nun einen anderen Charakter bekommen: Bisher seien sie hauptsächlich als Strafmaßnahme wahrgenommen worden. Nun sei es so, dass sie für die Betroffenen „als Brücke dienen, um wieder in die Erwerbsfähigkeit zu finden“.