Di 05.11.2019 | 07:45 | Interviews

- Scheele: "Sanktionen helfen beim Kontakt mit Arbeitslosen"

Am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe soll am Dienstag entschieden werden, ob Hartz-IV-Sanktionen die im Grundgesetz geschütze Menschenwürde verletzen. Derzeit können Leistungen für Hartz-IV-Empfänger bei Verletzungen ihrer Auflagen - wie zum Beispiel der Meldepflicht - gekürzt werden. Sozialverbände fordern eine Abschaffung dieser Regelungen. Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der Agentur für Arbeit, sagt im Inforadio, die Sanktion helfen mit den Menschen in Kontakt zu beliben. Und nur dann könne man ihnen helfen.

Der Chef der Agentur für Arbeit sieht einige Sanktionen kritisch. Es gehe darum, junge Menschen an Bord zu behalten und etwas für sie zu tun. Wenn aber beim Wohngeld gekürzt werde, drohe der Wohnungsverlust. "Dann ist zwar sanktioniert worden, aber dem Grunde nach ist es schief gegangen", sagt Scheele. Auch dürfe es keine Kürzung der Leistungen von 100 Prozent geben. "Nur geringe Anzahl an Fällen wird sanktioniert"



Die bestehen Sanktionen seien aber für einen kleinen Fall nötig, erklärt Scheele. Diese bestimmten etwa drei Prozent der Fälle in den Jobcentern. Die Leistungskürzungen führten demnach dazu, mit diesem kleinen Teil der Menschen in Kontakt zu bleiben: "Nur wenn man in Kontakt mit den Arbeitslosen bleibt, kann man auch helfen." Der größere Teil der Arbeit beschäftige sich mit Fördermaßnahmen. Dazu gehöre auch, dass Menschen Arbeit anehmen sollten, die unter der eigenen Qualifikation liege, sagt der Chef der Agentur für Arbeit: Wer öffentliche Leistungen annehme, müsse sehen, dass diese auch von Menschen mit geringem Einkommen getragen werden. Und weiter: "Zu sagen, ich gehe nicht arbeiten und lasse andere für mich bezahlen, halte ich für nicht machbar."