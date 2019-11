dpa Bild: dpa

Di 05.11.2019 | 12:45 | Interviews

- Hartz IV: "Sanktionen von 60 oder 100 Prozent sind nicht mehr erlaubt"

Laut Bundesverfassungsgericht sind Kürzungen bei Hartz-IV-Leistungen um höchstens 30 Prozent möglich. Die bisherige Praxis bei Verstößen das Arbeitslosengeld II um 60 oder sogar 100 Prozent zu kürzen verstoße gegen die Verfassung. So hat das Gericht am Dienstag geurteilt. Gigi Deppe aus der ARD-Rechtsredaktion ordnet das Urteil ein. Dem Urteil zufolge werde ins Existensminimum eingegriffen, so Deppe.