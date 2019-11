- Morddrohungen gegen Politiker: "Grenzenlose Verrohung des Diskurses"

Die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth haben Morddrohungen von mutmaßlichen Rechtsextremisten erhalten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) warnt vor einer "hochproblematischen Verrohung unserer Gesellschaft". Michael Götschenberg, ARD-Experte für Terrorismus und innere Sicherheit, sieht einen klaren Anstieg von Morddrohungen in den letzten Jahren.



„Das ist natürlich keine neue Beobachtung", sagt Götschenberg. "Wenn man sich anschaut, was in den vergangenen Jahren im Internet passiert, dann haben wir es mit einer völlig grenzenlosen Verrohung des Diskurses zu tun – wenn man überhaupt noch von einem Diskurs sprechen kann.“ Auch die Sicherheitsbehörden stehen vor einer Herausforderung. Denn: Für jeden Einzelfall müsse individuell geprüft werden, wie hoch die Bedrohlichkeit tatsächlich sei.

Häufig würde bedrohten Personen temporärer Polizeischutz an die Seite gestellt. Doch gerade der Fall des erschossenen Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) zeige, dass das nicht immer genug sei. Auch Cem Özdemir werde bereits „seit geraumer Zeit“ Polizeischutz an die Seite gestellt. Für ihn gelte eine doppelte Bedrohung, meint Götschenberg: „Er ist als Grünen-Politiker mit Migrationshintergrund natürlich eine Hassfigur für Rechtsextremisten. Das ist er aber auch - aufgrund seiner Kritik am türkischen Staatspräsidenten Erdogan – für die Erdogan-Anhänger in Deutschland.“