- Pyrotechnik und Raketen beim Hauptstadtderby

Bei den Ausschreitungen rund um das Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und Hertha BSC am Sonnabend hat es drei Verletzte gegeben. Vier Personen wurden vorläufig festgenommen und 25 Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs. Im Inforadio hat der DFB-Sicherheitsbeauftragte Hendrik Große-Lefert, wenn Menschen verletzt werden, seien die Grenzen der Sportgerichtsbarkeit erreicht.

Der Sicherheitsbeauftragte des Deutschen Fußballbundes, Große-Lefert, sagte im Inforadio, bei Einlasskontrollen könne nicht immer alles gefunden werden. Private Sicherheitsdienste hätten hier nur begrenzte Möglichkeiten. Stadien sollten keine Festungen werden, so Große-Lefert.

Während des Spiels an der alten Försterei hatten Hertha-Fans Pyrotechnik aufs Feld geschossen. Union-Anhänger wollten daraufhin den Platz stürmen. Vier Randalierer wurden festgenommen, sind aber inzwischen wieder frei.

Der DFB schreibe in solchen Fällen die Vereine an, damit sich diese zu den Vorfällen äußern. Außerdem bewertet das Sportgericht die Vorgänge und zieht entsprechende Konsequenzen. "Wir als DFB haben Interesse daran, die Club so zu unterstützen, dass solche Vorgänge zukünfig nicht mehr vorkommen", sagt Große-Lefert.

Wenn Menschen verletzt werden, seien Grenzen in der Sportgerichtsbarkeit erreicht. Der Fußbnall inverstiere bereits viel in Fanarbeit. Dadurch sollten die Menschen, die so zu erreichen sind, von Ausschreitungen abgehalten werden.