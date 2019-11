imago images/ Christian Mang Bild: imago images/ Christian Mang

Mo 04.11.2019 | 06:25 | Interviews

- Rechter Terror in Neukölln - ist die Polizei machtlos?

Eingeschlagene Scheiben, Schmierereien und Drohungen - in Berlin-Neukölln fordern die Betroffenen und Opfer rechter Gewalt die Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Am Montagvormittag wollen sie ihre Petition übergeben, die von 15.000 Menschen unterschrieben wurde. Mit der Kamera dabei ist auch Jo Goll, Reporter aus dem Team rbb|24-Recherche. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem rechten Terror in Neukölln.



Die mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus hat in den vergangenen drei Jahren 55 Anschläge gezählt. Die Betroffenen sind Menschen, die sich gegen den Rechtsextremismus engagieren - etwa Buchhändler, Juristen oder Politiker.

Wenige Haftbefehle