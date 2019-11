imago images/ Arnulf Hettrich Bild: imago images/ Arnulf Hettrich

Mo 04.11.2019 | 09:05 | Interviews

- "Wenn wir weiter reisen wollen, muss Umwelt intakt bleiben"

Der Tourismus ist schätzungsweise für etwa fünf bis zehn Prozent der menschgemachten CO2-Emissionen verantwortlich. Mit diesem Thema befasst sich am Montag der Tourismusgipfel in Berlin. Er steht unter dem Motto "Tourismus in Zeiten des (Klima-)Wandels". Im Inforadio sagt Michael Frenzel, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Tourismuswirtschaft, die Branche verschließe nicht die Augen vor dem Problem. Es seien vor allem innovative Lösungen nötig.

Zu dem Gipfel ist auch der Wissenschaftler Hans Joachim Schellnhuber vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung geladen. "Die Branche ist sich bewusst, dass sich etwas ändern muss", sagt Michael Frenzel. Dazu sei der Dialog mit dem Klimaforscher wichtig. "Denn wenn wir weiter reisen wollen, sind wir darauf angewiesen, dass die Umwelt intakt bleibt." Der Verbandspräsident hält Verbote für den falschen Weg. Wichtiger seien innovative Lösungen. Dabei müsse etwa in die Forschung zu synthetischen Kraftstoffen intensiviert werden. Dabei sieht er auch die Bundesregierung in der Pflicht.



Overcrowding steuern