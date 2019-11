rbb Bild: rbb

Mo 04.11.2019 | 12:25 | Interviews

- „Erzähle Deine Geschichte – vom Mauerfall bis heute“

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) feiert am 9. November 30 Jahre Mauerfall. Unter dem Motto „Erzähle Deine Geschichte – vom Mauerfall bis heute“ lädt der rbb zu Talkrunden, Musik und Aktionen ab 13.00 Uhr ins Sony Center am Potsdamer Platz ein. Dabei gehen rbb-Moderatoren aus Radio und Fernsehen mit den Gästen auf eine Zeitreise. Was genau geplant ist, darüber spricht im Inforadio Projektleiterin Sandra Niemann.

