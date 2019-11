picture alliance/AP Photo Bild: picture alliance/AP Photo

Fr 01.11.2019 | 15:25 | Interviews

- "Russland strebt mit eigenem Internet komplette Kontrolle an"

Russlands umstrittenes Gesetz über ein souveränes und eigenständiges Internet ist am Freitag in Kraft getreten. Unter staatlicher Kontrolle soll ein eigenständiges Netz für Russland entstehen. Zur Begründung heißt es, man wolle sich vor möglichen Cyberattacken schützen. Journalist Jörg Schieb ist Fachbuchautor im Bereich Programmierung. Er meint, Russland strebe eine komplette Kontrolle an.

Während die russische Regierung Cyber-Abwehr als Grund für das eigenständige Internet vorschiebt, sehen Kritiker die Meinungsfreiheit in Russland bedroht: "Der inoffizielle Grund spielt eine enorme Rolle", meint Schieb. Zwar stecke auch in dem Argument der Abwehr für Cyber-Angriffe aus dem Ausland ein Funken Warheit, doch auf diese Weise sichere sich die russische Regierung auch die Kontrolle über das Internet und ihre Bürger.

Komplette Kontrolle

"Das darf man eigentlich gar nicht mehr Internet nennen“, meint Schieb. Es sei nur noch ein nationales Netzwerk. Die Regierung könne besser auf die Inhalte zugreifen und sie so auch kontrollieren und beschränken. „Das ist eine komplette Kontrolle, die man da anstrebt – sowohl nach innen, als auch nach außen“, so Schieb.

Russland eingeschränkter als China?