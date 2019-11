Im US-Repräsentantenhaus findet am Donnerstag eine wichtige Abstimmung über die nächste Phase der Impeachment-Voruntersuchungen gegen US-Präsident Trump statt. Während die bisherigen Zeugen hinter verschlossenen Türen ausgesagt haben, könnte es nach dem aktuellen Votum schon bald öffentliche, im Fernsehen übertragene Anhörungen geben. Allerdings wird das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump die Probleme im Land nicht lösen, so unser Washington-Korrespondent ThorstenTeichmann in seinem Zwischenruf.