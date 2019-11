dpa Bild: dpa

Fr 01.11.2019 | 09:05 | Interviews

Indische Partnerschaft: "Deutschland fokussiert sich zu sehr auf China"

Deutschland ist der größte Handelspartner Indiens in der EU und will seine Handelsbeziehungen, aber auch den Einfluss auf das Land bei den Menschenrechten verstärken. Für Dirk Wiese (SDP), den Vorsitzenden der deutsch-indischen Parlamentariergruppe, ist das nur folgerichtig: "In Deutschland gibt es einen zu großen Fokus auf China." Indien werde künftig China als bevölkerungsreichstes Land ablösen.