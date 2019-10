- Beckedahl: "Soziale Medien kennen derzeit keine Spielregeln"

Die USA debattiert über politische Werbung in sozialen Netzwerken. Grund ist, dass das Wahlkampfteam von Präsident Trump irreführende Videowerbung gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden geschaltet hat. Veröffentlicht wurde sie auf Facebook, Google und Twitter. Am Donnerstag hat Twitter jedoch eingelenkt und verbietet künftig politische Werbung. Markus Beckedahl ist Chefredakteur des Blogs Netzpolitik.org und unterstützt die Entscheidung.



Beckedahl begrüßt den Schritt, dass Twitter zukünftig politische Werbung verbietet. Damit gehe das Unternehmen weiter als Facebook. Letztlich habe er aber immer noch "Bauchschmerzen", dass es weiterhin Privatunternehmen und nicht die Gesellschaft in der Hand hätten, wie Öffentlichkeit im Netz funktioniere.



Es gäbe nicht immer die Medienkompetenz, Werbung als solche zu identifizieren, sagte Beckedahl. Ebenfalls böten die Plattformen auch Möglichkeiten, Profile ihrer User durch teils nicht legal erworbene Daten zu erstellen. Dadurch erhöhe sich die Treffsicherheit der Werbung - aber eben nicht auf legalem Wege.



Politische Werbung an sich sei nichts Verwerfliches - Beckedahl nannte das Beispiel der Parteienwerbung vor Wahlen im Fernsehen. Dafür gäbe es in Deutschland klare Spielregeln. "Bei den Sozialen Medien haben wir derzeit keinerlei Regeln", so der Digital-Experte. Die Gesellschaft schwanke zwischen sehr starker und kaum spürbarer Regulierung, was Beckedahl für "keine gute Idee" hält. Er plädierte dafür, dass die Gesellschaft allen Plattformen verbiete, politische Werbeplätze zu verkaufen. "Die negativen Asuwirkungen auf unsere Gesellschaft sind wahrscheinlich höher als die Vorteile." Ebenso seien unabhängige Prüfer für die Plattformen sinnvoll, die besonders extreme, aber auch reichweitenstarke Beiträge in den sozialen Netzwerken auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen.