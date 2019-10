- Auto-Spezialist sieht viele Vorteile in Konzern-Fusion

Die Automobilhersteller Peugeot (PSA) und Fiat Chrysler wollen fusionieren. Das teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. Zu PSA gehören unter anderem die Marken Opel und Citroen. Zu Fiat Chrysler gehören Alfa Romeo, Jeep und Maserati. Stefan Bratzel ist Leiter des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach und sieht für die Unternehmen viele Chancen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit.

Die Chance sieht Bratzel vor allem in der Wettbewerbsfähigkeit. Man könne so große Stückzahlen auf möglichst wenige Produktionsbaukästen verteilen. PSA und Chrysler als Team wären damit in Europa ein starker Konkurrent für den Volkswagen-Konzern. Für PSA als europäischem Hersteller gäbe es über Chrysler wiederum einen Zugang zum US-amerikanischen Markt. Auch bei der Elektromobilität und anderen Zukunftstechnologien wäre man in der neuen Größe besser und effizienter aufgestellt, sagte der Auto-Spezialist.



In Fragen der Arbeitsplatzsicherheit ist die Euphorie gedämpft. Denn in der neuen Allianz würde bei neuen Plänen geschaut, wer an welchem Standort ein Projekt am günstigsten umsetzen könne. "Dann stehen sicherlich auch in den nächsten Jahren Produktion und Standorte zur Disposition", sagte Bratzel. Für den Standort Rüsselsheim gelte dann: Man müsse sich wettbewerbsfähig aufstellen, um kostengünstig hochqualitative Produkte vom Band rollen zu lassen.