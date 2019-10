Was wir über den tödlichen Vorfall am Kottbusser Tor wissen

Die Berliner U-Bahn gilt als sehr sicheres Verkehrsmittel. Trotzdem gibt es viele Menschen, die mit einem unguten Gefühl die Treppen zum Bahnsteig heruntersteigen. Denn immer wieder kommt es vor, dass Passagiere auf die Gleise stürzen oder sogar gestoßen werden.

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch hat sich ein solcher Vorfall am Bahnhof Kottbusser Tor ereignet - ein junger Mann kam dabei zu Tode. Rbb-Reporter Matthias Bartsch fasst den Vorfall für uns zusammen.



Am U-Bahnhof Kottbusser Tor sollen sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bedrückende Szenen abgespielt haben. Zunächst gab es eine Vollbremsung des einfahrenden Zuges, viele Passagiere dachten erst an einen Unfall oder gar Suizidversuch. Doch dann wurde das Unglück deutlich - ein Mensch war vom Zug erfasst und überfahren worden. Fahrgäste konnten den schwer verletzten Mann befreien, doch trotz Wiederbelebungsversuchen ist er noch am Unfallort gestorben.



Derzeit ist bekannt, dass es einen Streit gab vor dem Vorfall und dass es nicht nach einem Unfall aussieht. Unklar ist - wurde der Mann gezielt gestoßen oder kam er in Folge einer Rangelei vor die einfahrende U-Bahn?

Im Laufe des Mittwochs wurde das Opfer identifiziert. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Toten um einen 30 Jahre alten Iraner. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der 30-Jährige auf dem Bahnsteig der Linie U8 mit einem Rollstuhlfahrer unterwegs.

Laut Staatsanwaltschaft wird geprüft, ob es einen Drogenhintergrund gibt. Die Ermittler hätten Hinweise auf Streitigkeiten zwischen zwei beteiligten Gruppen, hieß es. Auch die Kameraaufzeichnungen am Tatort sollen geprüft werden.

Anwohner und Fahrgäste äußerten sich negativ über den U-Bahnhof: Die dort präsente Drogenszene sowie Dreck und Vandalismus würden sie dazu bringen, den Bahnhof zu meiden oder nur in Begleitung aufzusuchen.



(Stand 30.10.2019)