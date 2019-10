- Digital-Expertin: Hetze wird zu wenig verfolgt

Am Mittwoch hat die Bundesregierung gegen Hass, Hetze und Extremismus einen Neun-Punkte-Plan vorgelegt. So sollen Politiker und engagierte Bürger besser geschützt werden, Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt sollen zudem mehr Geld und Personal bekommen. Elisabeth Niekranz ist Referentin bei der Organisation Digitale Gesellschaft und kritisiert, dass die Bürgerinnen und Bürger dennoch alleine gelassen werden mit der Verfolgung von Hetze und Hass.

Die Wirksamkeit von Verfolgung von Hetze im Netz sei zweifelhaft, so Niekranz. "Anzeigen und mehr Meldungen bei den Strafverfolgungsbehörden nützen nur dann, wenn sie auch bearbeitet werden." Denn viele Menschen würden bereits Anzeige erstatten - doch dann passiere einfach nichts mehr. "Es gibt ein Vollzugs- und Verfolgungsdefizit bei den Behörden", sagte die Digital-Expertin. Das läge auch an einem Mangel an spezialisiertem Personal. Polizei und Staatsanwaltschaft müssten fachlich im Umgang mit den Sozialen Medien geschult werden, sagte sie.



Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das für mehr Sicherheit im Internet sorgen sollte, verschöbe die staatliche auf die private Verantwortung, so die Netz-Spezialistin. Privatpersonen müssten nun beim Surfen entscheiden, was eine Straftat wäre und was nicht. Auch bei den großen Plattformen wie Facebook sähe es nicht besser aus: Hier würden Content-Moderatoren einschreiten, aber diese hätten keine juristische Ausbildung. Derartige Mechanismen würde auch beispielsweise Rechtsextremisten dazu einladen, politisch von ihnen unerwünschte Inhalte zu torpedieren und auch sperren zu lassen. Das Gesetz brauche deshalb noch strukturelle Verbesserungen, so Niekranz.