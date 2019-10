imago images/ Alexander Shcherbak Bild: imago images/ Alexander Shcherbak

- Syriens ungewisse Zukunft

Seit mehr als acht Jahren tobt in Syrien der Bürgerkrieg. Alle Gespräche über ein Ende der Gewalt scheiterten bisher ohne greifbare Ergebnisse. Jetzt soll ein neues Gremium den Weg bahnen: Am Mittwoch nimmt ein Verfassungsausschuss unter dem Dach der Vereinten Nationen in Genf seine Arbeit auf. In den nächsten Monaten soll der eine Verfassung erarbeiten. Doch ein schneller Erfolg sei ungewiss, sagt unser Korrespondent für Syrien, Tilo Frank.